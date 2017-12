Tentativo di furto nella ex sede di Equitalia: scatta l'allarme e i ladri fuggono

BRINDISI – Tentativo di furto la notte scorsa nella sede di riscossione dell’agenzia delle Entrate, ex Equitalia, sita in via Santa Lucia a Brindisi, in pieno centro.

Ignoti, intorno all'una della notte tra ieri e oggi, giovedì 28 dicembre, hanno sfondato la vetrata raggiungendo la cassaforte ma l’entrata in funzione del sistema di allarme ha portato sul posto gli agenti dell'istituto di vigilanza che si occupa della sorveglianza dell'edificio, carabinieri e polizia. I ladri sono dovuti fuggire a mani vuote. La cassaforte era vuota. Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Brindisi, diretto dal tenente Marco Colì. Al vaglio le telecamere installate nella zona.

