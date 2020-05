Sventato furto in una struttura turistica nei pressi della costa

OSTUNI – Ladri sempre in azione nelle campagne, questa volta in contrada Lamacavallo a Ostuni, una zona vicina alla località costiera di Torre Pozzelle, densa di strutture ricettive, dai trulli alle masserie, ai bed and breakfast. Per fortuna l’obiettivo era protetto da impianto di allarme, e i sensori hanno subito segnalato il tentativo di effrazione alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza Securitas Puglia di Ostuni, che ha immediatamente inviato una delle pattuglie in servizio sul posto. I fatti si sono svolti attorno all’1,20 della scorsa notte. Ladri in fuga, e ancora una volta la conferma che l’autoprotezione è la strada migliore per tutelare le seconde case e le proprie attività economiche.

