Tentano furto in appartamento in pieno giorno: presi dopo inseguimento

SAN PIETRO VERNOTICO – Catturati dopo un inseguimento a piedi per le vie del centro abitato due giovani topi d’appartamento sorpresi in flagranza dalla stessa vittima che non ha esitato a chiamare subito i carabinieri. Si tratta di Andrea Galati 19 anni e Francesco Candido 20 anni, entrambi di San Pietro Vernotico: sono stati rinchiusi in carcere con l’accusa di tentato furto aggravato.

Una buona notizia dopo i numerosi furti ai danni di attività commerciali perpetrati nei giorni scorsi. I fatti che hanno portato all’arresto dei due giovani sampietrani (uno è già conosciuto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio) si sono verificati dopo mezzogiorno di ieri, mercoledì 23 gennaio, in pieno giorno. L’appartamento preso di mira si trova in via Lecce una delle arterie principali del paese.

Si sono introdotti al suo interno passando dal terrazzo di un immobile confinante in costruzione, e in stato di abbandono, e forzano la porta del terrazzo. Il proprietario, un 50enne, è rientrato proprio mentre i due rovistavano in casa sua. Notando le camere a soqquadro, intuendo che i ladri erano ancora dentro, l’uomo ha subito contattato il 112.

Sul posto si è precipitata una pattuglia della locale stazione, diretta dal maresciallo Vincenzo Maci, già in servizio di pattugliamento sul territorio. All’arrivo dei carabinieri i due ladri stavano già cercando di fuggire. Vistisi scoperti, infati, erano scappati facendo lo stesso percorso attraverso cui avevano raggiunto l’appartamento. Avevano in mano gli arnesi da scasso. I carabinieri li hanno inseguiti a piedi per circa 500 metri riuscendo a bloccarli entrambi. Dal sopralluogo effettuato congiuntamente al proprietario sembra che dall’abitazione non sia stato asportato nulla.