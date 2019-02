Tenta di rubare motorino da cortile privato: incastrato dalle telecamere

Due denunce tra Tuturano e Mesagne da parte dei carabinieri. Nei guai un 20enne e un 53enne.

Tuturano

Il primo è accusato di tentato furto aggravato: si è reso responsabile del tentativo di furto di un ciclomotore custodito dal proprietario nel piazzale antistante la propria abitazione. Si è introdotto nella proprietà dal cancello, il colpo non è andato a buon fine perché il veicolo era bloccato con una catena. Il riconoscimento del 20enne è stato possibile grazie all’esame delle immagini di un sistema di videosorveglianza privato.

Mesagne

A Mesagne, i carabinieri hanno denunciato per “reiterazione nella guida senza patente” un 53enne originario di Latiano, residente in provincia di Chieti. Controllato alla guida di una Lancia Y di proprietà è risultato sprovvisto della patente poiché revocata dalla Prefettura di Chieti nel 2013. L’uomo era già stato contravvenzionato nel biennio per la stessa violazione, in altre due circostanze.