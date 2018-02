Tentato furto nel campo fotovoltaico: auto come teste d'ariete

SAN PIETRO VERNOTICO - Tentato furto in un campo fotovoltaico in agro del comune di San Pietro Vernotico: i ladri si sono dati alla fuga dopo aver usato un'auto come testa d'ariete, azione che ha fatto scattare l'allarme con conseguente arrivo dei vigilanter della Security e dei carabinieri di San Pietro Vernotico di Brindisi, stazione del Casale.

E' accaduto nella tarda serata di ieri, 14 febbraio 2018, in contrada Marciaddarre. Dai primi accertamenti è emerso che l'autovettura, una Hyunday, era stata rubata l'11 febbraio 2018 in Brindisi e presentava il vetro dello sportello lato guida frantumato e vari danni alla carrozzeria. Nella circostanza è stata recuperata per la restituzione al legittimo proprietario. I carabinieri hanno contattato il responsabile dell'azienda proprietaria del campo fotovoltaico per la riparazione e messa in sicurezza dell'area interessata.