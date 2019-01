Tentato furto nel negozio dei cinesi, messi in fuga dai vigilantes

SAN PIETRO VERNOTICO - Tentato furto nel negozio di articoli vari gestito dai cinesi in via Brindisi, a San Pietro Vernotico: i ladri sono stati messi in fuga dai vigilantes dell'istituto Vigil Nova, arrivati sul posto subito dopo che è scattato l'allarme.

La pattuglia è intervenuta attorno alle 2,15. Il colpo è sfumato. Le guardie giurate hanno trovato il registrato di cassa sul pavimento, la porta d'ingresso danneggiata essendo stata forzata per guadagnare l'ingresso nel locale.

Non è stato portato via niente. Le guardie giurate hanno subito avvisato i carabinieri del radiomobile di Brindisi.

