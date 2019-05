Con auto tentano di sfondare vetrina di negozio: ma scatta allarme e fuggono a piedi

BRINDISI – Tentativo di furto con spaccata ai danni del negozio di abbigliamento “Black sheep” sito in corso Umberto a Brindisi. L’entrata in funzione del sistema di allarme ha messo in fuga i responsabili: hanno lasciato sul posto il mezzo con cui avevano tentato di sfondare la vetrina. Si tratta di una Fiat Uno rubata a Brindisi intestata a un 74enne. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri giunti sul posto subito dopo l’entrata in funzione del sistema di allarme, alle 2.50 di oggi, venerdì 10 maggio. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona.