Tentato omicidio a Francavilla, condannati due fratelli

FRANCAVILLA FONTANA– Con l’accusa di aver tentato di uccidere Cosimo Canovari, sono stati condannati due fratelli: dodici anni sono stati inflitti a Pietro Cavallo, 45 anni, dieci ad Alessandro, 30, entrambi residenti a Francavilla Fontana, dove avvenne l’agguato il 24 aprile 2017.

La sentenza

I due sono stati giudicati con rito abbreviato, davanti al gup del Tribunale di Brindisi, Stefania De Angelis, a conclusione dell’inchiesta delegata ai carabinieri dopo la sparatoria avvenuta in via Cotogno, nella Città degli Imperiali, dove abita Canovari.

Qualcuno citofonò attorno alle 15,20, Canovari si affacciò al balcone dell’abitazione, dalla strada furono esplosi quattro colpi di pistola. Canovari, sorvegliato speciale, rimase ferito all’avambraccio.

Gli arresti

Le indagini portarono all’arresto dei due fratelli lo scorso mese di marzo, evidenziando il movente alla base dell’azione di fuoco qualificata come tentato omicidio: un debito che sarebbe stato contratto tempo prima da un parente con un familiare di Canovari, rimasto pendente perché mai onorato.

Il movente

In particolare, a seguito dei vari solleciti di onorare il debito, il giorno prima si è verificata una violenta lite alla quale aveva partecipato anche Cosimo Canovari. Dopo la lite, Alessandro Cavallo, nonostante ristretto agli arresti domiciliari a seguito dell’ordigno collocato e fatto esplodere dallo stesso a Villa Castelli il 6 gennaio 2017, insieme al fratello Pietro, salirono a bordo di un'Alfa 147 in uso a quest’ultimo. E raggiunsero l’abitazione di Canovari.

In tre furono denunciati per favoreggiamento personale, per aver “tentato di eludere le indagini fornendo false dichiarazioni nonché sottraendo un sistema di videosorveglianza installato presso l’abitazione di Canovari”.

