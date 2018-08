Tentato omicidio, torna in carcere per aver violato i domiciliari

FRANCAVILLA FONTANA - Ordinanza di arresto in carcere in relazione all'accusa di tentato omicidio, mossa il 24 febbraio dello scorso anno: Mattia Cavallo, 24 anni, di Taranto, è stato condotto nella casa circondariale di Taranto dai carabinieri di Francavilla Fontana, in seguito a una serie di violazione dei domiciliari.

L'attenuazione nella misura gli era stata riconosciuta per motivi di salute, su istanza del difensore. Per questo era stato trasferito in una comunità del Brindisino, ma sono stat accertate diverse violazioni degli obblighi come si legge nel provvedimento di custodia cautelare firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto.

Il 24enne nei giorni scorso era stato ricoverato nel reparto ortopedia di Francavilla Fontana a seguito di una ferita con strumento da taglio che si era autoinferto. Nel tardo pomeriggio del 24 febbraio 2017 ferì con un coltello alla testa, alla coscia e al torace un 37 enne di Taranto. Alla base del tentato omicidio un debito non onorato dalla vittima.

