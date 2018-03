Tentato omicidio al Cie, colpito con calzini pieni di saponette

BRINDISI – Quattro calzini imbottiti con saponette solide e un telecomando. Lo hanno pestato a sangue e hanno infierito anche quando era a terra, esanime: sette contro uno. Sette ospiti magrebini del centro Cara-Cie di Restinco, restano in carcere dopo il fermo con l’accusa di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà, nei confronti di un giovane albanese, quella sera ricoverato in coma nell’ospedale Perrino.

La convalida del fermo

Il giudice per le indagini del Tribunale di Brindisi, Giuseppe Brancasi, ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in cella per tutti e sette gli indagati, fermati la sera del 28 febbraio scorso dagli agenti della Squadra Mobile del capoluogo, diretti dal vice questore aggiunto Antonio Sfameni. Alla base del provvedimento ci sono i pericoli di fuga e reiterazione del reato, sui quali si è soffermata nel corso dell’udienza di convalida, il pubblico ministero Manuela Pellerino.

E ci sono i gravi indizi di colpevolezza costituiti dalle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del centro che si trova alla porte di Brindisi e i “calzini ritrovati dagli agenti vicino al letto” in uso a uno dei sette ospiti della struttura. Restano, quindi, ristretti in carcere: Abdelkarim Zemouli 35 anni algerino, Houssem Arar 25 anni algerino, Zorgati Hichem 19 anni tunisino, Hamdi Zoair 25 anni tunisino, Sabri Jouini 28 anni tunisino, Isham Joullal 42 anni marocchino e Kais Mejdoub 32 anni tunisino.

Gli interrogatori

I sette indagati hanno scelto di affrontare l’interrogatorio, assistiti dagli avvocati Paoloantonio D’Amico del foro di Brindisi, Angelo Ventola di Lecce e Fabio Bucchicchio di Perugia. Hanno deciso di parlare per respingere l’accusa e far sapere che non volevano uccidere. Al gip hanno riferito di aver reagito a vessazioni che l’albanese avrebbe posto in essere nei loro confronti anche nei giorni precedenti, soprattutto durante il pranzo. Hanno raccontato di liti per il cibo e di sottrazioni di alcuni alimenti.

L’accusa e le immagini delle telecamere

Sono accusati, in concorso, di tentato omicidio aggravato di un cittadino originario dell’Albania, Ilir Cacay, richiedente asilo politico, 42 anni. Il pm prima e il gip poi hanno contestato la premeditazione dell’aggressione finalizzata a uccidere l’albanese e la crudeltà avendo “adoperato sevizie”. Dalle immagini, stando a quanto evidenziato nel provvedimento di custodia, emerge che quel pestaggio era premeditato perché “alcuni degli indagati prima dell’azione delittuosa facevano stretching e riscaldamento tipico dei pugili”.

L’albanese sarebbe stato “colpito alla testa con dei calzini con all’interno delle saponette solide”. A sferrare i colpi sarebbero stati Zemouli e Arar, mentre Zoair gli avrebbe sferrato “un colpo allo stomaco”, Jouini, Joillal e Mejdoub, secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbero spinto l’albanese e dopo che questi era stata atterrato, Hichem lo colpiva ripetutamente. Sarebbe stato anche usato “un corpo contundente nella parte inferiore nonostante Cacay fosse ormai a terra esanime”. L’aggressione sarebbe andata avanti usando un “telecomando di un televisore sino a quando questo non si è frantumato”.

Pericolo di fuga

Secondo il gip “sussistono specifici e concreti elementi che provano il pericolo di fuga, in quanto gli indagati sono cittadini extracomunitari illegalmente presenti sul territorio nazionale, non radicati e data la gravità dei fatti commessi, potrebbero rapidamente far perdere le proprie tracce. L’albanese è ancora in prognosi riservata, in coma per “trauma cranico commotivo, trauma facciale, otorragia sinistra e trauma toracico e addominale con vomito”.