Tentato omicidio in piazza: giovane raggiunto al mento da colpi di pistola

BRINDISI - Tentato omicidio nella serata ieri, domenica 11 novembre, in piazza Raffaello a Brindisi dove un 28enne, Stefano Ostuni, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola all’altezza del mento e a una mano, rischiando la vita. È stato soccorso da un’ambulanza del 118, ha riportato la frattura della mandibola: da quanto si apprende un proiettile si è fermato a pochi millimetri dalla trachea. In nottata è stato sottoposto a intervento chirurgico per l’estrazione dello stesso e poi trasferito in un ospedale del Barese.

I fatti si sono verificati nei pressi della pizzeria Raffaello poco prima della mezzanotte. Almeno lì si è recata la polizia e il 118. A richiedere l’intervento dell’ambulanza sarebbero stati alcuni residenti della piazza notando il ragazzo sanguinante. Aveva ferite alla mano destra e al mento, ma da quanto si apprende non ha mai perso conoscenza.

Sul posto si sono recate alcune pattuglie della Sezione volanti della questura di Brindisi e i colleghi della Scientifica per i rilievi del caso. Sono stati trovati due bossoli e tracce di sangue che sono stati repertati.

C'è una lunga scia di sangue nei pressi campo di rugby, il giovane avrebbe percorso diverse decine di metri a piedi sanguinante, alcune macchie ematiche attraversano la "Tribunetta".

Sul caso indaga la Squadra mobile, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Il ragazzo è stato interogato dai poliziotti nella stessa serata di ieri. Abita nella zona, ha precedenti per reati contro la persona.

