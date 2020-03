Terremoto nel nord-ovest della Grecia: scosse avvertite anche nel Brindisino

BRINDISI – E’ stata percepita anche in provincia di Brindisi una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 che alle ore 1,49 della scorsa notte (sabato 21 marzo) ha avuto il suo epicentro nel nord-ovest della Grecia, vicino alla località di Paramythia, a 14 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito in tutta la Puglia e in parte della Calabria Non si registrano danno o feriti.

