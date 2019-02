Autoscan: primo test a San Pancrazio. In due ore controllati 200 veicoli

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Anche nel Comune di San Pancrazio Salentino, arriva l’autoscan. Tale strumentazione consente di leggere e controllare automaticamente le targhe dei veicoli in movimento o ferme in sosta per verificare in tempo reale inadempienze amministrative, coperture assicurative, revisioni, fermi e sequestri amministrativi, veicoli rubati.

Ieri (giovedì 21 febbraio) il primo test. La pattuglia della polizia locale, al comando del commissario capo, Gabriele Grassi, dalle ore 09.50 sino alle ore 11.50 ha sottoposto a controllo circa 200 autoveicoli.

Il comandante spiega che l’obbiettivo non è fare le multe, ma verificare che tutto sia a posto, nell'interesse dei cittadini. “Per la polizia locale disporre di uno strumento in più, tecnologicamente all'avanguardia anche nella prevenzione - continua il comandante – serve soprattutto per garantire una città più ordinata, più bella, più civile e, dunque, sempre più fruibile sia per cittadini San Pancraziesi, quanto per i turisti”.