Guidava sotto l'effetto di stupefacenti, scatta la denuncia

Un altro caso di guida sotto l’effetto di stupefacenti. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà un 22enne di Carovigno, risultato positivo al narcotest dopo essere stato sottoposto a controllo da una pattuglia dell’Arma, impegnata nella vigilanza della circolazione stradale. Il test ha rilevato tracce di cannabinoidi nel sangue della persona in questione. Ma durante la perquisizione dell’auto i militari hanno trovato anche un coltello e una cartuccia calibro 12 per fucile da caccia, e ciò ha esteso la denuncia anche ai reati di porto abusivo di arma da taglio e munizioni. L’arma e la cartuccia sono state sottoposte a sequestro e la patente ritirata.