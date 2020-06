Tir finisce nella cunetta: strada statale chiusa, disagi

CAROVIGNO - Disagi sulla strada statale 379 sulla corsia in direzione Brindisi: all'altezza dello svincolo per Serranova un Tir è finito in una cunetta che costeggia la carreggiata piegandosi su un lato. Nessuno è rimasto ferito, il mezzo pesante trasporta un carico di pesce. È accaduto nella notte tra ieri e oggi, giovedì 4 giugno. Alle prime ore del giorno sono iniziate le operazioni di rimozione con una gru. Il tratto di carreggiata interessato è stato chiuso. Sul posto la Polizia stradale.

