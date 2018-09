Tir in fiamme sulla 379: paura allo svincolo per Ostuni

OSTUNI - Paura sulla superstrada 379 all'altezza dello svincolo per Ostuni, per un tir in fiamme. Il mezzo pesante viaggiava in direzione della Città Bianca, improvvisamente il conducente ha visto che la parte anteriore andava a fuoco. E' riuscito a rallentare per fermarsi e chiamare i soccorsi. Non ci sono stati feriti.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza il tir. E' avvenuto attorno alle 18. Non sono stati registrati rallentamenti sulla corsia in direzione Nord, verso Bari.