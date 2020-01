Intossicazione da monossido di carbonio: una famiglia in ospedale

TORCHIAROLO - Una intera famiglia composta da cinque persone è finita in ospedale a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio. E' accaduto intorno all'1 della scorsa notte (sabato 4 gennaio) in via Luigi Cadorna, a Torchiarolo. Genitori e figli sarebbero stati intossicati dalle esalazioni sprigionatesi da una stufa a gas. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, che hanno dovuto chiedere ausilio ai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi per entrare all'interno dell'appartamento. Tutti gli intossicati sono stati trasportati presso l'ospedale Perrino. I riievi del caso sono stati effettusti dai carabinieri.

