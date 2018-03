Topi d'appartamento colti in flagranza di reato grazie a segnalazione di cittadino

BRINDISI - Tre tre arresti delle Volanti a Brindisi per tentato furto in appartamento. Si tratta di un 36enne, Antonio Silvestro, di un 31enne, Domenico Diano e un 50enne Antonio Arrichiello, tutti di Napoli.

I fatti

Intorno le 17 di ieri la sala operativa della questura ha ricevuto la segnalazione sulla presenza di due soggetti che stavano tentando di scardinare la porta di un’abitazione, e di un terzo individuo fuori a fungere da palo. Sul posto sono state inviate alcune pattuglie della Sezione volanti, diretta dal vice questore Vincenzo Maruzzella, e un poliziotto di quartiere, che si trovava nelle immediate vicinanze.

Gli operatori all’arrivo hanno notato un uomo fermo nelle vicinanze di una Fiat 500L di colore grigio parcheggiata di fronte all’indirizzo segnalato, che alla vista dei poliziotti ha fatto una telefonata, gettando subito dopo il cellulare a terra nel tentativo di distruggerlo, per spostarsi poi verso una Volkswagen Tiguan parcheggiata poco distante. L'uomo è stato raggiunto e bloccato.

In quel frangente, dal condominio segnalato sono uscite due persone che apparentemente incuranti di ciò che accadeva hanno cercato di avvicinarsi alla Fiat Cinquecento. Contestualmente uno dei due ha abbandonato un cacciavite gettandolo per terra tra il marciapiede e la fiancata dell’auto. Anche questo gesto non è sfuggito all’attenzione del personale dfelle volanti, che ha provveduto a bloccare i due soggetti, identificandoli e provvedendo al recupero e al sequestro del cacciavite.

I tre hanno dichiarato essere rappresentanti di una nota ditta di vendita al domicilio e che stavano effettuando attività porta a porta. Ma a richiesta degli agenti non sono stati in grado di esibire l’appartenenza a questa nota azienda, né hanno esibito alcuna formale procura o il possesso di tesserini di appartenenza.

Con l’ausilio di un’altra volante giunta sul posto, si è proceduto al controllo della Fiat 500 L: nel bagagliaio c’era una scatola sigillata contenente un’aspirapolvere molto simile al più noto modello originale, riportante anche un marchio dal nome ingannevole. Sono state rinvenute anche alcune telecamere finte contenenti pesi in metallo all’interno, tanto da simulare una massa realistica dell’oggetto.

Trovate anche statuette raffiguranti il Pontefice, verniciate in colore argento. Tutto quanto rinvenuto è da considerare utilizzabile per truffare ignari acquirenti e pertanto è stato sottoposto a sequestro. Recuperato anche il telefono cellulare che il palo aveva tentato di distruggere, aacceso e funzionante con l’ultimo numero chiamato ancora sullo schermo. Il destinatario della chiamata era uno degli altri due complici usciti dal condominio.

Dalla telecamera del palazzo è stato estrapolato in tarda serata un filmato che ritrae i due mentre forzano la porta dell’immobile preso di mira. Il sopralluogo effettuato all’interno del condominio ha consentito di accertare evidenti segni di forzatura alla porta dell’appartamento sito al primo piano, compatibili con l’uso del cacciavite ritrovato e sequestrato. La porta era stata aperta e parti della serratura forzata poggiate su un vicino vaso.

Dalla successiva visione del filmato, si notano chiaramente i due che forzano la porta di ingresso per poi accedere all’interno dell’appartamento e uscirne dopo soli pochi secondi, ciò solo perché avevano ricevuto il segnale della presenza della polizia. Richiesto anche l’intervento di personale della Polizia scientifica per i rilievi di competenza.

I tre hanno precedenti per truffa e per reati contro il patrimonio, oltre ad essere stati rimpatriati con foglio di via obbligatorio da numerosi comuni verso il comune di residenza. Al termine delle formalità di rito i tre sono stati trasferiti nella casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida Le autovetture sono state sequestrate.

