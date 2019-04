"Topi in piazza Vittoria: benvenuti a Brindisi città turistica"

BRINDISI - "Benvenuti a Brindisi città turistica con i topi che passeggiano in piazza Vittoria": la segnalazione, corredata da fotografie, arriva da una lettrice di BrindisiReport ed è stata girata alla Polizia locale in modo tale che venga trasmessa a chi di competenza per sollecitare gli interventi necessari a evitare il ripetersi di situazione analoghe che bene non fanno all'immagine della città. A maggior ragione alla vigilia dell'arrivo della prima nave da crociera che, come è noto, approderà a Brindisi il prossimo primo maggio.

"Come inizio non c'è male", dice la lettrice. La foto è stata scattata nel pomeriggio di oggi, 24 aprile 2019, e si riferisce all'angolo tra piazza Vittoria e corso Garibaldi, nei pressi della filiale di un istituto bancario. "Due turisti se lo sono trovato davanti", continua. "Possibile che la nostra bellissima città debba essere ridotta in queste condizioni? Mi sono vergognata di essere brindisina".

Gallery