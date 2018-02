“Topo morto in viale Aldo Moro”: segnalazione di un geometra

BRINDISI – Topo morto in viale Aldo Moro: la segnalazione arriva da un geometra di Brindisi che questa mattina, per motivi di lavoro, stava percorrendo una delle strade principali della città e per questo più trafficate.

Ha notato il morto, morto, nei pressi di un esercizio commerciale e ha voluto fotografarlo per denunciare il degrado. Anche perché nelle vicinanze c’è una scuola.