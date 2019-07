Ai domiciliari trovato con 36 dosi di marijuana: arrestato

TORCHIAROLO - Detenuto in regime di arresti domiciliari trovato in possesso di sostanza stupefacente, arrestato. Si tratta di Aldo Canoci 29 anni di Torchiarolo.

I militari hanno eseguito una perquisizione presso la sua abitazione perché in seguito a un’attività info-investigativa a suo carico è emerso che era coinvolto in qualche giro di droga. E non si sbagliavano. In un mobile della sua camera da letto sono stati trovati190 grammi di marijuana, preconfezionata in 36 dosi di vario taglio, nonché un bilancino di precisione per la pesatura.

L’uomo era ristretto in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione della marina di Torchiarolo, poiché condannato alla pena della reclusione di 2 anni e 6 mesi, perchè riconosciuto responsabile di furto in abitazione, ricettazione e utilizzo di carta di credito di provenienza furtiva, commessi in quel circondario. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Brindisi.