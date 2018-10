Due arresti per evasione nell'arco di dieci ore per un uomo

Secondo arresto per evasione nel giro di poche ore per un 37enne di Latiano e un 54enne di Torchiarolo.

A Latiano i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato il 37enne Gianmarco Miglietta originario della provincia di Lecce. L’uomo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in una comunità Latiano è evaso per due volte nel giro di 10 ore. Domenica 30 settembre, intorno alle 22, scavalcò la rete di recinzione del centro dove è ospite tentando di allontanarsi. Fu preso dai carabinieri e arrestato. Alle 7.50 di lunedì 1 ottobre ha tentato nuovamente di allontanarsi, sempre scavalcando la recinzione.

Nella circostanza un operatore della Comunità lo ha inseguito fin nei pressi del cimitero, i militari lo hanno arrestato una seconda volta. Dopo le formalità di rito nel pomeriggio è stato condotto innanzi al Tribunale di Brindisi per la celebrazione del processo per direttissima, i due arresti effettuati il 30 settembre e il 1° ottobre sono stati convalidati ed è stato disposta per l’arrestato la custodia cautelare agli arresti domiciliari in seno alla Comunità dove era stato collocato precedentemente.

I carabinieri della stazione di Torchiarolo hanno arrestato nuovamente per evasione nel giro di 36 ore Giuseppe Nuzzaci: l’uomo sottoposto alla detenzione domiciliare, nel corso di un controllo è stato sorpreso nuovamente sulla pubblica via senza autorizzazione.

I carabinieri della stazione di Tuturano, invece, hanno denunciato un 40enne del posto. L’uomo sottoposto al regime di semilibertà, fruiva di un permesso di 5 giorni concessogli dal Magistrato di Sorveglianza di Lecce. I militari nel corso di una verifica ad un locale pubblico lo hanno identificato all’interno di un bar violando così le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Gallery