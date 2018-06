Torchiarolo, festa di ringraziamento in piazza del nuovo sindaco

TORCHIAROLO – Il nuovo sindaco di Torchiarolo Flavio Caretto ha organizzato per oggi (domenica 24 giugno) una festa di ringraziamento in piazza Castello con serata musicale. Caretto sostenuto dalla lista civica “Impegno Comune”, è stato eletto il 10 giugno con 1473 preferenze, il 47,24 per cento dei votanti.

Il consiglio comunale

Il 18 giugno scorso è stato convocato il primo consiglio comunale di insediamento del nuovo sindaco e del consiglio comunale composto da otto consiglieri di maggioranza, Antonio Miglietta, Sara Sardelli, Michela Tommasi (anche vice sindaco), Gianpiero Orlando, Francesca Caretto, Valentina Chionno, Vincenzo Tafuro e Sergio Contaldo e da quattro di minoranza, Luca Romano (candidato sindaco con la lista “Noi per Torchiarolo”), Antonio Antonucci (Noi per Torchiarolo), Antonio Caretto (Noi per Torchiarolo) e Ruggero Blasi (candidato sindaco con il Movimento 5 stelle).

La Giunta

La giunta invece è composta da: Sara Sardelli (delega ai Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio e Gestione Patrimonio Comunale), Michela Tommasi (delega alle Attività Produttive, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Spettacolo e Protezione civili), Gianpiero Orlando (delega a Politiche sociali e del Lavoro, Marine e Turismo) e Francesca Caretto (delega al Bilancio e programmazione finanziaria, Trasparenza e legalità, Affari Legali, Cultura e Istruzione).

Primi interventi, organizzazione eventi "estate 2018"

Torchiarolo ha cinque marine, Torre San Gennaro, Lido Presepe, Lido Cipolla, Lendinuso e Canuta, che certamente rappresentano una delle priorità della nuova amministrazione, essendo la stagione estiva ormai avviata. Per quanto riguarda l’organizzazione degli eventi estivi risale al 14 giugno scorso una comunicazione sul sito internet del Comune di Tochiarolo rivolta a tutti: “Al fine di procedere alla definizione del calendario delle iniziative "Estate 2018", si invitano gli interessati a trasmettere le relative proposte entro il 30 giugno prossimo - ore 12 - al seguente indirizzo: protocollo@pec.torchiarolo.gov.it oppure mediante consegna a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ente o a mezzo del servizio postale. L'istanza, prodotta su carta intestata, dovrà riportare: titolo e descrizione dell'iniziativa; data e luogo e costi previsti”.