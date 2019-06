Tentano il furto al self del distributore: messi in fuga

TORCHIAROLO - Con una vecchia Fiat Panda e un flessibile a batteria hanno tentato il furto nella stazione di servizio Q8 che si trova sulla superstrada Brindisi-Lecce, in agro di Torchiarolo: sono stati messi in fuga dal tempestivo intervento dei vigilantes dell'istituto G4 e dai carabinieri. Erano in cinque, sono riusciti a fuggire a piedi lungo le campagne circostanti. A mani vuote.

Il gruppo è entrato in azione attorno alle 3,30, stando alla ricostruzione. All'interno della Panda c'era un gruppo elettrogeno che serviva per alimentare la batteria del flessibile che doveva essere usato per tagliare in maniera chirurgica lo sportello in cui era custodito il denato contante nella colonnina per i pagamenti dei rifornimenti self service di carburante.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio a quell'ora. I vigilantes e i militari sono arrivati poco dopo e hanno visto correre a piedi almeno cinque persone con il volto coperto da passamontagna.

I banditi, quindi, sono stati costretti a lasciare tutto e sono fuggiti per mantere la libertà. Sono state già acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza della stazione di servizio. Non è escluso che il piano sia stato organizzato dalla stessa banda che nelle scorse settimane ha preso di mira le stazioni Tamoil tra le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Stando ai primi accertamenti, la Panda usata dal gruppo è risultata rubata. Le targhe sarebbero di un'altra utilitaria. E' probabile che il gruppo avesse la disponibilità di un'altra auto per la fuga, nascosta nella vicinanze.

