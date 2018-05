Torna in vacanza in Puglia e trova spari sulla porta della residenza estiva

ERCHIE – Amara sorpresa per un imprenditore della provincia di Brindisi (Erchie) che due giorni addietro, arrivato a Punta Prosciutto – località litoranea che fa capo a Porto Cesareo - per una breve vacanza estiva, ha trovato tre fori di proiettile sulla porta dell’abitazione. L’uomo, che per lavoro risiede all’estero e che nel Salento torna per brevi periodi, non ha saputo capacitarsi di quanto accaduto e non ha potuto fare altro che avvisare i carabinieri per un sopralluogo. Sul posto sono così arrivati i militari della stazione di Porto Cesareo e della compagnia di Campi Salentina.

Non è ben chiaro, dunque, a quando esattamente risalgano gli spari, esplosi con un’arma di piccolo calibro sull’abitazione di via Marco Aurelio Severino, una delle vie di nuova denominazione nelle zone di più recente costruzione nell’area cesarina, quindi piuttosto distaccata dal centro abitato e vissute principalmente nel periodo estivo.

Oltre a non avere indicazioni precise su quando effettivamente siano stati esplosi gli spari, ai carabinieri non è chiaro nemmeno il movente. Proprio perché le visite dell’uomo in zona sono sporadiche e solo per passare periodi di ferie, ragion per cui ha riferito agli investigatori di non aver mai avuto problemi con soggetti del luogo.