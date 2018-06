Torre Guaceto, apre domani il lido della Riserva

Via libera all'estate sulla spiaggia di Punta Penna Grossa: domani, sabato 9 giugno 2018, apre il lido del consorzio di gestione dell’area protetta, nell’area nord di Torre Guaceto. Una piccola isola attrezzata in otto chilometri di costa a fruizione libera giunta al decimo compleanno.

La spiaggia attrezzata, oltre ai lettini, è dotata di un bar presso il quale i fruitori di Torre Guaceto possono conoscere il territorio attraverso i suoi sapori. A Penna Grossa si assaporano solo prodotti a chilometro zero, biologici e certificati presidio e comunità del cibo Slow Food. Qui non si bevono bibite prodotte dalle note marche commerciali, ma la Cola e l’aranciata bionda, solo bevande bio. Tale scelta è dovuta alla volontà del Consorzio di promuovere l’educazione alimentare anche attraverso i servizi estivi.

Con il lido, il Consorzio agevola la fruizione della spiaggia anche da parte di chi ha difficoltà motorie. “Torre Guaceto per tutti” è questo il leit motiv che ha spinto l’ente sia alla realizzazione di una pedana solarium che permette a chi è costretto sulla carrozzina di godersi qualche ora di mare, e a garantire il servizio di assistenza e trasporto ai disabili, oltre all’offerta di sedie Job per l’immersione in acqua.

Oltre all’area fasciatoio e all’infermeria, saranno disponibili anche i bagni per tutti i fruitori della Riserva. L’altra, ma non meno importante, notizia dell’estate in Riserva 2018 è l’avvio dell’area di sosta a servizio di Torre Guaceto, presso la quale, nel prossimo futuro, sorgerà la porta dell’area protetta che diverrà una zona ricca di servizi per il fruitore ed offrirà parcheggio a 500 mezzi. Raggiungendo l’area sita a nord del ponte di Punta Penna Grossa, facilmente raggiungibile grazie all’apposita segnaletica stradale, i fruitori potranno godere del trasporto in spiaggia a bordo delle navette predisposte dall’ente.