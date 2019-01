Tentano il furto nell'abitazione di un anziano, arrivano i vigilantes

TORRE SAN GENNARO - Hanno tentato il furto nell'abitazione di un anziano a Torre San Gennaro, ma sono stati messi in fuga dai vigilantes in servizio nella marina, frazione di Torchiarolo.

Tempestivo è stato l'arrivo di una pattuglia della società G4 Vigilanza presente nella località di mare nei mesi della stagione invernale. Alla vista delle guardie giurate i ladri hanno preferito darsi alla fuga. Avevano preso di mira una casa in via Achille Grandi ed erano pronti a entrare in azione nella notte a cavallo fra il 2 e il 3 gennaio 2019.

