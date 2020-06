Torre Santa Susanna. Finge acquisto auto on line ma sottrae identità e soldi alla vittima

TORRE SANTA SUSANNA - Un 37enne residente a Milano è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna, a conclusione di attività d’indagine scaturita dalla querela presentata il 20 maggio scorso da un 38enne del posto. In particolare, l'uomo ha finto di essere interessato ad acquistare un’autovettura, la Renault 4, messa in vendita dal querelante sul sito commerciale “subito.it”. Il 37enne Milanese, mediante artifici e raggiri, dopo aver carpito credenziali, si è appropriato di 860 euro dal conto corrente intestato alla vittima.

