Traffico continuato di sostanze stupefacenti: arrestato un uomo

CEGLIE MESSAPICA - I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Mattia Mastro, 35enne del luogo, per traffico continuato di sostanze stupefacenti.

Le indagini che hanno portato all’arresto sono state avviate nell’ottobre del 2018, quando l’indagato nel corso di un controllo alla circolazione stradale, mentre era alla guida di una Fiat Panda di proprietà della moglie, fu trovato con 3 involucri termosaldati (cipolline), che aveva nascosto in bocca, contenenti cocaina, e un altro involucro contenente la stessa sostanza.

Nella circostanza, fu rinvenuto anche un foglio manoscritto recante nomi e importi occultato in un incavo della tappezzeria, nonché la somma contante di 180 euro. Sulla scorta degli elementi in possesso, la locale stazione carabinieri ha sviluppato un’intensa attività di monitoraggio dell’indagato con servizi di osservazione, controllo e pedinamento.

“Le investigazioni hanno delineato in maniera chiara la struttura dell’illecita attività di spaccio del Mastro, infatti, osservando le autovetture con cui si muoveva, le strade percorse e le soste effettuate in orari pressoché identici, sono stati individuati alcuni punti di appoggio fuori dal centro abitato, utilizzati dall’indagato per occultare lo stupefacente”. Spiegano i carabinieri. Si tratta di strade delimitate su entrambi i lati da muretti a secco, ideali come nascondigli.

Fu arrestato a dicembre 2018 perché trovato nelle adiacenze di un muretto a secco dove aveva occultato una busta con 5 involucri di cocaina e altri 5 furono rinvenuti nella vettura utilizzata sotto il sedile lato guida, nonché a seguito di perquisizione personale emerge la somma contante di 420 euro in banconote di vario taglio.

Il 1° febbraio, alle ore 19 fu fermato e gli furono rinvenuti 14,40 grammi di cocaina, suddivisa in cipolline. Il 20 di febbraio fu arrestato perché responsabile dei reati di incendio aggravato in concorso e danneggiamento seguito da incendio. Mentre era ai domiciliari, il 19 marzo scorso, fu sottoposto a perquisizione domiciliare che portò alla scoperta di una busta contenente 6,8 grami di marijuana.

In relazione al rinvenimento del foglio manoscritto recante nomi e importi occultato in un incavo della tappezzeria del veicolo condotto dall’arrestato, è emerso che tutti erano assuntori di stupefacente del tipo cocaina tranne uno di sola marijuana, anche se solo uno ha espressamente dichiarato di aver contratto debiti con l’indagato. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

