Superstrada 379 bloccata tra Pilone e Torre Canne per riprese film

OSTUNI - Superstrada 379 bloccata in entrambe le direzioni di marcia, stamani, tra la località Pilone e Torre Canne, per consentire alcune riprese di un film. Tutto il traffico pesante è stato dirottato sulla complanare nord direzione Bari, con uscita allo svincolo del Pilone sino al rientro sulla statale all'altezza di Torre Canne, e in direzione Brindisi con uscita a Torre Canne e rientro a Ostuni-Villanova.

Impegnati nelle riprese solo due veicoli: un furgone bianco per il trasporto di persone, e una camera-car (vedi dettaglio nella foto). Almeno da quanto è stato possibile osservare procedendo lungo una delle complanari. Il tratto chiuso al traffico era vigilato da pattuglie della polizia. La situazione ha innescato una serie di segnalazioni anche ai giornali, perchè non si riusiva a capire se si trattasse di un incidente grave o di una rapina.