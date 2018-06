Traffico di droga dall’Albania: chiesti 70 anni di carcere per dieci imputati

BRINDISI - Attesa per il 3 luglio la sentenza del giudice Brancato nel processo col rito abbreviato al sodalizio che avrebbe gestito il trasporto di marijuana sulle coste brindisine.

Arrivano le richieste di condanna nel processo con rito abbreviato scaturito dall’inchiesta Griko, sull’esistenza di un traffico di droga dall’Albania a Brindisi. Sono dieci gli imputati e rischiano complessivamente 70 anni di reclusione. Tanti ne ha chiesti, nelle scorse ore, il pubblico ministero della Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Lecce Valeria Farina Valaori (titolare delle indagini) al gup (giudice per l’udienza preliminare) Vincenzo Brancato.

La pena più alta è stata richiesta per il brindisino Gianfranco Contestabile, 49 anni, ritenuto a capo del sodalizio che avrebbe gestito il trasporto di marijuana via mare, prendendo contatti con gli albanesi: 15 anni. Undici anni per Rosario Fioretti, 70 anni, anche lui di Brindisi, considerato “uomo di fiducia” di Contestabile; 10 ciascuno per Luca Sabetta, 38 anni, di San Pietro Vernotico, e Andrea Esposito, 53, di Brindisi; 9 per Shefik Musho, 33 anni, nato in Albania e residente ad Arezzo; 3 anni e mezzo, più 7.500 euro di multa, per Attilio Di Bello, 57, di Brindisi. E’, invece, di 3 anni tondi, più seimila euro di multa, a testa, la richiesta di condanna per i due brindisini Giuseppe, detto Pino, De Simone, 68 anni, e Damiano Libardo, 70, e per i due albanesi residenti a Lecce, Leonard Bufi, di 36 anni, ed Emilian Bufi, di 31. Ora non resta che attendere la decisione del giudice Brancato, fissata per il 3 luglio.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati: Maria Gabriella Mastrolia, Cosimo Luca Leoci, Francesco Cascione, Paola Giurgola, Gianvito Lillo, Ladislao Massari e Pantaleo Cannoletta.