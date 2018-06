Traffico di droga nel Canale d'Otranto: pena ridotta in Appello per due scafisti

BRINDISI – Pena ridotta in Appello per un brindisino, il 48enne Domenico Pascariello, e un 46enne di nazionalità albanese, Besmir Hameti, che la notte fra il 10 e 11 gennaio 2017 vennero arrestati al largo di Cerano, mentre si trovavano a bordo di un motoscafo che trasportava 2mila chilogrammi di marijuana proveniente dall'Albania. Il tribunale di Brindisi, in primo gradom aveva condannatp entrambi a 5 anni di reclusione.

Stamani (1 giugno), la Corte di Appdello di Lecce, collegio giudicante presieduto da Vincenzo Scardia, ha riformato la sentenza, condannando Pascariello, difeso dall’avvocato Luca Leoci, a 3 anni e 8 mesi di reclusione, e Hameti, difeso dall’avvocato Mauro Durante, a 3 anni e 4 mesi di reclusione.

I due vennero intercettati dai militari della guardia di finanza del Roan di Bari a circa 11 miglia da Cerano. Lo stupefacente, pari a una tonnellata e 900 chilogrammi di marijuana, confezionata in 84 colli di varie dimensioni, sottratto al mercato illegale, avrebbe fruttato al dettaglio oltre 19 milioni di euro all’organizzazione che gestiva il traffico.