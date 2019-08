Tragedia sui binari: uomo muore travolto dal treno

FASANO – Treno fermo alla stazione di Cisternino per un investimento: un uomo di Montalbano ha perso la vita dopo essere stato travolto dal treno regionale Lecce-Bari. Sul posto 118, carabinieri e Polizia ferroviaria, la tragedia si è consumata intorno alle 22 di oggi, mercoledì 7 agosto all'altezza di Pozzo Faceto. Tutti i passeggeri sono scesi dal treno in attesa di disposizioni. Il macchinista alla vista di un uomo disteso sui binari avrebbe tentato di frenare azionando anche il segnale sonoro, non riuscendo però a evitare l'impatto. la vittima è un 71enne. I suoi documenti sono stati già rinvenuti.