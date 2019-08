Traghetto Prince, nuova avaria: passeggeri bloccati a Corfù

BRINDISI – Il traghetto Prince bloccato a Igoumenitsa. Il problema a quanto pare è lo stesso che lo scorso 12 agosto, dopo il precedente dell'estate 2018, costrinse decine di passeggeri a trascorrere la notte nel terminal privato di Costa Morena. Ossia un’avaria alle macchine. L'imprevisto è stato comunicato nella serata di ieri (venerdì 23 agosto) alla Capitaneria di porto di Brindisi al comando del capitano di vascello Giovanni Canu. Stavolta non si ripeteranno i disagi patiti dai circa 800 passeggeri, metà dei quali residenti fuori dalla Puglia, che due settimane fa partirono con quasi 15 ore di ritardo rispetto al previsto. I circa 80 turisti che stasera si sarebbero dovuti imbarcare a Brindisi, infatti, sono stati tutti riprotetti a bordo della nave Grimaldi.

La situazione a Corfù: "Un'odissea"

A Corfù, intanto, i passeggeri che sarebbero dovuti partire all'1 di notte del 24 agosto, fra cui numerosi brindisini, sono in attesa degli eventi. “Ieri mattina intorno alle 11 – racconta un brindisino in vacanza con la famiglia – siamo andati a far il check-in in agenzia. La sera abbiamo raggiunto il porto per imbarcarci. Quando ho visto decine e decine di persone che andavano e venivano, ho capito che qualcosa non andava. E in effetti ci è stato comunicato che la nave non sarebbe partita e quindi ci saremmo dovuti ripresentare intorno alle 9 di oggi”.

Stamattina, dunque, si torna al terminal, pieno zeppo di turisti andati su tutte le furie, ma la situazione non si sblocca. “Non abbiamo ricevuto – racconta il turista brindisino – alcuna comunicazione telefonica dai tour operator. Ci hanno riferito che la nave, proveniente da Igoumenitsa, potrebbe partire alle ore 15 di oggi, ma al momento non abbiamo certezze. Qui è una odissea". I passeggeri lamentano a tal proposito l'assenza di servizi adeguati: "Nella stazione marittima c'è un solo bar, siamo costretti a filo chilometriche per una bottiglia di acqua".

