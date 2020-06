Narcotraffico dall'Albania: domiciliari per uno degli indagati

CAROVIGNO – Ottiene gli arresti domiciliari, e lascia pertanto il carcere, uno degli indagati dell’Operazione San Silvestro 2018, scattata all’alba del 27 maggio scorso a conclusione delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Brindisi e dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce. Il Tribunale del riesame, in parziale accoglimento delle richieste avanzate dal difensore di Antonio Summa, 28 anni, di Carovigno, ne ha disposto la prosecuzione della custodia cautelare presso l’abitazione, con divieto di qualsiasi genere di contatti esterni.

Antonio Summa, difeso dall’avvocato Vincenzo Lanzillotti, era tra quelli dei 9 arrestati del 27 maggio destinati alla custodia cautelare in carcere per associazione in traffico internazionale di stupefacenti, assieme a tre cittadini albanesi a ai brindisini Teodoro Vindice e Vitantonio Roma. Nel corso delle indagini, la Guardia di Finanza di Brindisi e il Roan di Bari avevano messo a segno i sequestri di sei natanti, tre veicoli e poco meno di quattro tonnellate di stupefacenti.