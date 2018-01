La saletta-cinema di Pediatria trasformata in un deposito

BRINDISI – Tanta solidarietà, tante iniziative di sostegno, tanta attenzione per alleviare la permanenza dei bambini di Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi, e poi ti ritrovi con quella che era la saletta-cinema trasformata in deposito. Uno spazio sottratto alla socializzazione e alle attività di sostegno a favore dei piccoli pazienti.

Perché? Se lo chiede chi è passato di lì ed ha visto cosa è diventata da qualche tempo quella stanza. Non c’erano altri posti nell’ospedale Perrino per depositare materiali, suppellettili e faldoni vari che ora riempiono la ex saletta-cinema dei piccoli ricoverati? Cosa si può fare per restituire al più presto al reparto quello spazio importante?