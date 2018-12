Trattamento irregolare di rifiuti: denunciate due persone

Due persone sono state denunciate per irregolarità in materia di rifiuti nell’ambito dei servizi espletati dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi, contro gli inquinatori.

A Francavilla Fontana, i carabinieri della locale stazione hanno contestato a un uomo il reato di gestione dei rifiuti non autorizzata nonché trasporto di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni. Il denunciato è stato controllato nella zona industriale della città, alla guida della propria autovettura carica di rifiuti speciali pericolosi, quali “accumulatori di carica elettrica” senza le prescritte autorizzazioni. I manufatti sono stati sottoposti a sequestro unitamente al veicolo utilizzato.

A Erchie i militari della locale stazione, congiuntamente ai colleghi Forestali della Stazione di Ceglie, hanno denunciato in stato di libertà un artigiano titolare di un’officina, poiché a seguito di un controllo nell’area destinata alla raccolta di rifiuti speciali non pericolosi è stata accertata l’assenza di un impianto di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia da depurare. Nello stesso contesto il rivenditore è stato sanzionato amministrativamente per l’assenza del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Complessivamente, in tutta la provincia, sono stati documentati ben 37 siti interessati dall’abbandono dei rifiuti per i quali come previsto dalla normativa di settore, decreto legislativo 152/2006, sono state interessate le autorità amministrative per le prescritte opere di ripristino e bonifica.