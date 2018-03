Travolge le barriere del porto e urta due auto in sosta: era ubriaco

BRINDISI – Prima si è scontrato con le barriere di ingresso del porto di Brindisi. Poi ha urtato due auto in sosta in via Tirolo. I carabinieri della compagnia di Brindisi hanno posto fine alla folle corsa di un uomo alla guida di una Fiat 500.

I militari si sono messi sulle tracce dell’automobilista a partire dalle ore 3,30, quado la sala operativa della questura ha diramato la segnalazione dell’incidente verificatosi nel porto. Pochi minuti dopo una pattuglia del Norm della compagnia di Brindisi ha rintracciato la Fiat in via Sicilia.

I militari hanno accertato, altresì, che lo stesso, transitando in via Tirolo, aveva urtato altre due autovetture in sosta ed era in evidente stato di ebbrezza. Sul posto, poco dopo, è giunto personale della Sezione Volanti della questura di Brindisi, a cui è stato affidato l'autore dei fatti per i consequenziali provvedimenti.