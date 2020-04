Violano detenzione domiciliare e lockdown: tre arrestati

BRINDISI – Non avrebbero potuto lasciare la loro abitazione “in tempo di pace”, figuriamoci “in tempo di guerra”. E per questo, tre persone detenute agli arresti domiciliari, due di Brindisi e una di Erchie, sono state tratte in arresto dal personale della Squadra mobile per evasione e per violazione delle norme di lockdown obbligatorio.

I primi due, C.V. di 18 anni e G.C. di 27 anni, sono stati sorpresi dai poliziotti nella piazza dove si trova la loro abitazione al quartiere Sant’Elia. Si sono giustificati dicendo di essere convinti che il piazzale fosse di pertinenza del loro appartamento, quindi che fosse lecito scendere a prendere una boccata d’aria. È scattato per entrambi l’arresto.

Il terzo, A.G. di 40 anni, si era addirittura spostato da Erchie sino a Brindisi per motivi non precisati, violando sia la misura cautelare che il divieto di movimento da un comune all’altro se non per gravi ragioni. Anche nei suoi confronti il pm di turno ha stabilito al momento la prosecuzione della detenzione domiciliare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.