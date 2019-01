Tre auto inseguite dai carabinieri: lanciati anche chiodi sul'asfalto

MESAGNE - Forse avevano organizzato un colpo e stavamo per entrare in azione nella notte. Fatto sta che sono stati intercettati dai carabinieri, c'è stato un inseguimento in auto terminato quando la Giulietta Alfa Romeo è finita fuori strada: in tre sono riusciti a fuggire a piedi, imboccando strade di campagna differenti. Nell'auto sono stati trovati passamontagna e diversi attrezzi da scasso.

L'inseguimento

La berlina con le tre persone a bordo è stata notata da una pattuglia di militari del Norm della compagnia di San Vito dei Normanni, alle porte di Mesagne, attorno alle 3. A quanto si apprende l'auto non si è fermata all'Alt intimato dai carabinieri, ha accelerato e a velocità sostenuta ha proseguito la marcia, sino a quando il conducente ha perso il controllo del mezzo che è finito un una scarpata.

Passamontagna

Dalla Giulietta sono scesi in tre. Hanno iniziato a correre prendendo direzioni diverse. I carabinieri non sono riusciti a bloccarli. L'auto è stata posta sotto sequestro: nell'abitacolo sono stati trovati tre passamontagna e una serie di attrezzi solitamenti usati per forzare porte e portoni, elementi che avvalorano l'ipotesi di una azione organizzata dai tre, andata in fumo per mano degli uomini dell'Arma.

In Cellino San Marco, a seguito del furto perpetrato all’interno del distributore di carburanti in via San Donaci da 2 malviventi che, dopo aver scardinato la porta del locale, hanno asportato tutti i tabacchi esposti all’interno dell’esercizio e il registratore di cassa, contenente monete metalliche, è stato diramato tempestivo allarme dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri. Dallo speditivo esame del sistema di videosorveglianza della struttura, effettuato dai militari di Cellino San Marco è emerso che gli autori, vestiti con tute bianche e travisati con cappellini scuri e con i guanti indossati, dopo aver fatto razzia dei tabacchi, si sono dileguati a bordo di una Alfa Romeo Giulietta nera con targa temporanea d’importazione tedesca. Le ricerche tempestivamente diramate, hanno permesso ai Carabinieri della Stazione di San Donaci di intercettare i fuggitivi, che a velocità sostenuta dopo un inseguimento durato per oltre 10 km hanno terminato la corsa sulla complanare Mesagne-Brindisi fuoriuscendo dal manto stradale e finendo in un canale di scolo a bordo della carreggiata. Gli occupanti sono riusciti a fuggire nelle campagne adiacenti ed è in corso una battuta al fine di rintracciarli. La refurtiva asportata comprendente 260 pacchetti di sigarette per un valore di 1.500€ e la somma di 30.00€ in monete metalliche è stata recuperata e consegnata al legittimo proprietario.

Oria: intercettata e inseguita una Alfa Romeo giulietta i cui occupanti nel guadagnarsi la fuga dileguandosi hanno lanciato sulla carreggiata chiodi a tre punte.

Nel corso della notte, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Oria, nel mentre stava prestando soccorso a un automobilista rimasto in panne sulla SP 51Bis, ha notato l’autovettura Alfa Romeo Giulietta di colore scuro effettuare una repentina manovra di inversione di marcia che ha fatto insospettire i militari che si sono posti all’immediato inseguimento. Gli occupanti dell’Alfa Romeo, nel constatare di essere inseguiti, hanno lanciato sul manto stradale dal lato passeggero numerosi chiodi a tre punte cosiddetti “zampe di gallina”, che hanno costretto il militare autista a cimentarsi in una serie di manovre a zig zag al fine di evitarli, perdendo così tempo prezioso. L’inseguimento si è protratto fino alla SP 54 Francavilla-Manduria dove i fuggitivi sono riusciti a far perdere le loro tracce. Le targhe dell’autovettura dei malviventi dai primi accertamenti sono risultate provento di furto commesso in Crispiano (TA) il 19 dicembre scorso.

illa Castelli: denunciati due giovani del luogo trovati in possesso dell’armamentario del perfetto scassinatore.

Nel corso della notte, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Villa Castelli durante l’esecuzione di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, nelle adiacenze del cimitero di Villa Castelli, hanno incrociato un’autovettura, il cui conducente, alla vista dei militari ha effettuato una manovra repentina tentando di eludere l’eventuale controllo. Pertanto, l’auto è stata fermata e gli occupanti identificati per due giovani del luogo. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di 2 coltelli modificati a forma di spadino occultati nel cofano portabagagli, un paio di guanti celati sotto il sedile del conducente, nonché un paio di pantaloncini modificati per essere utilizzati come passamontagna, manufatto rinvenuto nella tasca sinistra dei pantaloni indossati da uno dei fermati. Altresì un bastone in legno a forma cilindrica di 51 cm con impugnatura posto all’interno di un borsone sul sedile posteriore. Ed ancora un paio di forbici e 4 cacciaviti nel vano porta oggetti della portiera lato guida e un ulteriore coltello a punta modello a serramanico trovato nella tasca dei pantaloni dell’altro occupante il veicolo. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Chiesta contezza agli indagati in relazione al materiale rinvenuto e alla loro presenza in quell’area non hanno saputo fornire plausibili giustificazioni. Sono in corso accertamenti finalizzati a verificare se in quella zona sono stati commessi reati predatori nei riguardi di abitazioni rurali ovvero di autovetture in sosta.