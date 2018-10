Tre evasioni nel giro di poche settimane: arrestato e portato in carcere

LATIANO - I carabinieri della stazione di Latiano hanno arrestato in flagranza di reato Gianmarco Miglietta originario della provincia di Lecce. L’uomo domiciliato a Latiano poiché ospite di una Comunità del luogo è stato sorpreso a piedi girovagare per le vie cittadine. Arrestato dopo l’espletamento delle formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Brindisi.

Domenica 30 di settembre era stato arrestato nuovamente per evasione: nella circostanza aveva scavalcato la recinzione della struttura dove era alloggiato allontanandosi. Rintracciato in via SanVito a circa un chilometro dalla Comunità in quella struttura è stato successivamente riportato in regime di arresti domiciliari. Non erano trascorse neanche 10 ore, erano le 7.50 di lunedì 1 ottobre, che è evaso una seconda volta come aveva fatto la sera precedente. Dopo l’ultima evasione l’Autorità Giudiziaria ha pertanto deciso la custodia cautelare in carcere.

Verso la fine di agosto, inoltre, sempre a Latiano alle ore 7.50 del mattino entrò in un negozio di fiori con un paio di occhiali da sole e una sciarpa sul viso, probabilmente per non farsi riconoscere, chiedendo denaro alla proprietaria. Al rifiuto si impossessò di un telefono cellulare riposto sul bancone tentando di allontanarsi. Percorsi pochi metri, fu bloccato da alcuni residenti della zona, i quali gli sottrassero il cellulare restituendolo alla legittima proprietaria. Arrestato, fu collocato ai domiciliari.