Guida senza patente e uso di droghe: denunce durante controlli

Tre persone sono state denunciate a òpiede libero dai carabinieri nel corso di controlli stradali. A Francavilla Fontana i militari della compagnia cittadina hanno deferito in stato di libertà un ventunenne del luogo il quale, nella nottata, fermato mentre era alla guida di una Lancia Lybra, sottoposto ad accertamenti è risultato positivo ai “cannabinoidi”. Conseguentemente la patente di guida gli è stata ritirata e il veicolo affidato a persona idonea alla guida.

A Brindisi, invece, sono stati denunciati un 28enne e un 22enne, il primo per aver declinato false generalità ai militari della pattuglia che effettuava i controlli, il secondo per favoreggiamento personale. Il giovane che ha dichiarato nome e cognome fasulli ai carabinieri era alla guida dell'auto fermata per verifiche, e lo ha fatto per evitare che si scoprisse che era privo della patente di guida. Nel tentativo di dirottare la sanzione, ha inoltre chiamato l'amico che era in auto con lui a confermare i dati da egli forniti ai militari.

L'amico si è prestato, confermando come veritiere le generalità dichiarate dal conducente dell'auto. Ma i carabinieri ovviamente hanno cercato riscontri, e alla fine è saltata fuori la verità. Per i due giovani una denuncia a testa. Ovviamente è stato anche appurato che al 28enne era stata ritirata a suo tempo la patente di guida.