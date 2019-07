Tre giovani rischiano di annegare: un uomo si tuffa in mare e li salva

SAN VITO DEI NORMANNI – Si sono vissuti momenti di forte preoccupazione nella mattinata di oggi, giovedì 11 luglio, sulla spiaggia di Camerini, località Santa Sabina, marina di Carovigno, dove tre giovani, due minorenni e un 19enne, hanno rischiato di annegare mentre facevano il bagno. A causa delle correnti alimentate dal forte vento di maestrale lasciato dalla tempesta che si è abbattuta ieri nel Brindisino, non riuscivano a tornare a riva. Sono stati salvati da un uomo che era insieme a loro e che si è accorto in tempo di quanto stava accadendo. Si tratta di tre ragazzi ospiti della comunità educativa per minori Jonathan 90 di Buscate (Mi) e chi li ha salvati è uno degli operatori che li assiste. Sul posto ambulanza del 118 e carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, uno dei tre malcapitati, M.F. 17 anni, mentre faceva il bagno sarebbe stato colto da malore dopo essere stato punto forse da una medusa. I due amici, un altro 17enne, A,R, e un 19enne L.T., dalla spiaggia, notando l’amico in difficoltà, alla richiesta di aiuto si sono tuffati in mare per soccorrerlo ma anche loro non sono riusciti a tornare a riva. A quel punto è intervenuto l'uomo che li accompagnava, il 53enne A.I: ha raggiunto i tre ragazzi a nuoto riuscendo a portarli a riva sani e salvi. Per tutti si è trattato solo di tanta paura.