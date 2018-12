Tre incendi auto nel giro di poche ore in città: si indaga

BRINDISI - Tre incendi auto nel giro di poche ore a Brindisi: i vigili del fuoco sono stati chiamati a spegnere roghi che stavano divorando veicoli poco dopo la mezzanotte tra ieri e oggi, giovedì 6 dicembre, poi intorno alle 3 e alle 7.

Il primo intervento è stato richiesto per strada per Schiavoni, al quartiere Sant’Elia, il secondo per via Antonietta De Pace dove è andata a fuoco una Fiat 500, vecchio modello. Poco dopo le 7, invece, sono stati chiamati per intervenire nella zona industriale. Sui primi due incendi indaga la polizia, sull’ultimo i carabinieri. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause che hanno provocato i roghi.