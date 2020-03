Sosta su stallo per disabili e offese ai vigili sui social. Denunciati

FASANO – I “leoni da tastiera” non lo vogliono proprio capire: diffamare sui social è un reato, e non ci sono sconti per nessuno. Gli ultimi denunciati della serie sono un 32 enne di Ostuni e due fasanesi di 39 e 32 anni, identificati dai carabinieri della compagnia di Fasano come gli autori di post di contenuto offensivo nei confronti della Polizia locale della Città della Selva.

I tre risponderanno di diffamazione a mezzo stampa. Avevano pubblicato frasi pesanti nei confronti di due agenzi della Polizia locale che il 23 dicembre 2019 avevano multato a Fasano il proprietario di una vettura parcheggiata – come spesso accade anche nella nostra provincia, purtroppo – su uno stallo riservato alle persone disabili.