Guida senza patente ed uso di sostante stupefacenti. Denunciate tre persone a Fasano e Cisternino

FASANO - Guidava un motociclo senza patente mai conseguita, per questo i carabinieri della compagnia di Fasano, a conclusione del servizio straordinario finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, hanno denunciato in stato di libertà un 32enne del luogo. Inoltre, due giovani, una 23enne della provincia di Taranto e un 24enne della provincia di Bari, sono stati segnalati per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Erano in possesso di 1,5 grammi di marijuana, sottoposta a sequestro. Durante il servizio sono state, inoltre, effettuate numerose perquisizioni.