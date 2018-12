Stupefacenti: segnalati come assuntori altri tre studenti

Proseguono i controlli antidroga dei carabinieri nei pressi degli istituti scolastici della provincia di Brindisi. I militari del Norm della compagnia di Fasano hanno segnalato all'autorità amministrativa come assuntore di stupefacenti un 18enne studente di Locorotondo, che è stato controllato in via Pacinotti nei pressi dell’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato, e trovato in possesso di un grammo di hashish e di due grammi di marijuana, occultati nelle tasche dei pantaloni. A Francavilla Fontana i carabinieri del Norm della compagnia cittadina, nelle adiacenze del liceo classico “Vincenzo Lilla” hanno controllato due studenti 17enni, i quali, perquisiti, sono stati trovati in possesso di un grammo di marijuana e di un grammo di hashish, rinvenuti nei loro zaini. Anche questi due ragazzi sono stati segnalati come assuntori.