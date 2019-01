Treni in ritardo, voli cancellati o dirottati, stoppati i mezzi pesanti

Divieto di circolazione per mezzi pesanti e obbligo di avere in dotazione pneumatici invernali o catene a bordo per tutti gli altri veicoli. Lo dispone la prefettura di Brindisi, in relazione “al peggioramento delle condizioni meteorologiche, previsto a partire dalla serata odierna (giovedì 3 gennaio), con la previsione di nevicate su tutto il territorio provinciale anche a livello del mare, previo parere favorevole del Comitato Operativo per la Viabilità e d’intesa con il Ministero dell’Interno- Direzione Centrale della Polizia Stradale – Viabilità Italia”.

L’ordinanza dispone “il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7, 5 , ivi compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sul sistema viario della provincia ( strade statali e provinciali) dalle ore 00:01 del 4 gennaio 2019 fino a cessata esigenza, salvo rivalutazione sulla base di un costante monitoraggio in relazione all’evolversi delle condizioni metereologiche”.

Sono esclusi dal divieto, in particolare, purché muniti di equipaggiamento invernale (catene a bordo o pneumatici invernali) gli automezzi che trasportano derrate alimentari e altri prodotti deperibili ed i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza e quelli utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio.

Tutti i veicoli di qualunque tipologia, non rientranti nel divieto sopra elencati, in transito su tutte le strade extraurbane della provincia, dovranno essere equipaggiati con pneumatici invernali o catene a bordo.

La situazione dei treni

Inevitabili le ripercussioni per la circolazione ferroviaria, alla luce della nevicata che fin dalla notte ha interessato l’intera regione.

Dalle ore 5.55 la circolazione sulla linea Lecce - Bari è rallentata per un guasto agli apparati di circolazione nella stazione di Lecce provocato dalle precipitazioni nevose in atto sulla zona. In corso l'intervento dei tecnici di RFI per il ripristino della piena potenzialità dell'infrastruttura.

Treni a lunga percorrenza interessati: Intercity 608 originario da Bari C.le, Frecciargento 8302 sta viaggiando con 85 minuti di ritardo, Frecciabianca 8816 previsto in partenza con 90 minuti di ritardo da Lecce, clienti in partenza da Bari riprotetti su Frecciabianca 8814. Le stazioni di Lecce e Bari sono presenziate da personale di assistenza. Seguiranno aggiornamenti su questa pagina non appena disponibili.

La situazione in aeroporto

Disagi anche in aeroporto, con cancellazione di voli. E’ il caso del volo Alitalia Brindisi-Roma Fiumicino in programma originariamente per le 11,15. Fra i voli in arrivo, è atterrato solo i Ryanair da Bergamo delle 9,05. Tutti gli altri sono stati dirottati



Articolo aggiornato alle ore 10,33 del 4 gennaio