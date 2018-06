Trenta dosi di cocaina a casa: condanna definitiva e arresto

CEGLIE MESSAPICA - L'accusa di spaccio di droga, dopo la scoperta di 30 dosi di cocaina, è stata affermata in via definitiva a carico di Francesco Francioso, 37 anni, di Ceglie Messapica, condotto in carcere dai carabinieri per espiare la pena a due anni e undici mesi di reclusione.

I militari della stazione di Ceglie hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Brindisi. Il reato si riferisce al 2015. La droga venne scoperta nel corso di una perquisizione domiciliare: i carabinieri trovarono 15 grammi di cocaina, confezionata in 30 dosi.

I carabinieri della stazione di Ostuni hanno eseguito un ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, nei confronti di Mario Chirico 48enne del luogo.

Deve espiare la pena di due mesi e quattro giorni di reclusione per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale nel mese di marzo 2010 a Ceglie Messapica, quando venne sorpreso, quale passeggero, a bordo di un'autovettura in violazione alle prescrizioni imposte con la misura in espiazione.

