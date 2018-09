“Tribunale, sindaco chieda facoltà d’uso per il parcheggio sequestrato”

BRINDISI – “Gravissimo disservizio dopo il sequestro dell’area parcheggio del Tribunale di Brindisi: sindaco, chieda la facoltà d’uso”. L’appello al primo cittadino, Riccardo Rossi, in qialità di custode giudiziale, parte dal presidente dell’ordine degli avvocati di Brindisi, Carlo Panzuti, in coincidenza con la ripresa delle udienze. La lettera è stata spedita nella mattina odierna, a distanza di qualche giorno dall’apposizione dei sigilli per mano degli agenti della polizia locale, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Antonio Negro.

Quattro gli indagati: i fratelli Francesco ed Antonio Pasulo, la madre Rosanna Graziosi e Lucia Raia, moglie di Francesco Pasulo. Accusati di esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo a scopo di lucro, utilizzando un’area pubblica nella indisponibilità del Comune di Brindisi ed affidata in gestione alla Multiservizi. In concorso, è stata contestata anche “l’offesa all’onore e al prestigio dei pubblici ufficiali della Polizia Locale di Brindisi mentre compivano un atto d’ufficio e quindi a causa e/o nell’esercizio delle loro funzioni”.

Nella lettera inviata al sindaco, Panzuti ha scritto: “Il sequestro determina l’impossibilità per numerosissimi avvocati che quotidianamente frequentano i Palazzo del Tribunale e della Procura e per tutti i cittadini, di trovare il necessario parcheggio”.

“Trattandosi di area comunale, e non apparendo alcuna responsabilità dell’Amministrazione cittadina in ordine alla commissione dei reati ipotizzati, mi rivolgo a lei chiedendo che valuti l’opportunità di fare istanza alla Procura, volta a ottenere la facoltà d’uso dell’area sequestrata”.

La richiesta – è scritto ancora – riveste carattere di urgenza, perché l’attività ordinaria è ormai ripresa e il protrarsi della mancanza di parcheggio, crea un gravissimo disservizio”.

